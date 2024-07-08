НАТО ще до саміту у Вашингтоні оголосить про нову допомогу Україні, - Столтенберг

За його словами, всі члени Альянсу погодилися посилити допомогу для України, - як у вигляді нових тренувань військових, так і у вигляді довгострокових зобов'язань.

"Я також очікую, що до саміту (НАТО. - ред.), який розпочнеться наступного тижня, члени Альянсу зроблять нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів", - сказав генсек.

Столтенберг також додав, що НАТО візьме на себе надання і координацію безпекової допомоги Україні. Зокрема, в Німеччині буде створене командування з логістичними центрами, де розмістять техніку для тренування Збройних сил України. Генсек підкреслив, що "це буде великим і важливим результатом саміту, який забезпечить більш міцну основу для нашої підтримки України".

"Головне завдання Альянсу - забезпечення перемоги України. Це передумова для майбутнього членства країни в НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що НАТО і союзники хочуть миру та єдиний спосіб його досягнути - переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не переможе на полі бою.

"Він (Путін. - ред.) має сісти й ухвалити рішення, де Україна переважатиме як суверенна, незалежна держава в Європі. Єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою - це військова підтримка України з-за кордону. Отже, довготривале переговорне рішення для України, вимагає її військової підтримки", - сказав Столтенберг.