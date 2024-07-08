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НАТО ще до саміту у Вашингтоні оголосить про нову допомогу Україні, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Північноатлантичний альянс (НАТО) ще до саміту у Вашингтоні планує ухвалити рішення про надання додаткових систем ППО та передачу більшої кількості боєприпасів для України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу СBS.

За його словами, всі члени Альянсу погодилися посилити допомогу для України, - як у вигляді нових тренувань військових, так і у вигляді довгострокових зобов'язань.

"Я також очікую, що до саміту (НАТО. - ред.), який розпочнеться наступного тижня, члени Альянсу зроблять нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів", - сказав генсек.

Столтенберг також додав, що НАТО візьме на себе надання і координацію безпекової допомоги Україні. Зокрема, в Німеччині буде створене командування з логістичними центрами, де розмістять техніку для тренування Збройних сил України. Генсек підкреслив, що "це буде великим і важливим результатом саміту, який забезпечить більш міцну основу для нашої підтримки України".

"Головне завдання Альянсу - забезпечення перемоги України. Це передумова для майбутнього членства країни в НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що НАТО і союзники хочуть миру та єдиний спосіб його досягнути - переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не переможе на полі бою.

"Він (Путін. - ред.) має сісти й ухвалити рішення, де Україна переважатиме як суверенна, незалежна держава в Європі. Єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою - це військова підтримка України з-за кордону. Отже, довготривале переговорне рішення для України, вимагає її військової підтримки", - сказав Столтенберг.

Саміт НАТО у Вашингтоні

У Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО). Підтримка України стане одним із головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів Альянсу.

Учасники зустрічі можуть ухвалити рішення про посилення української ППО, а також обговорити майбутнє членство країни в Альянсі.

Крім того, за словами генсека Столтенберга, на саміті планують узгодити масштабний пакет допомоги для України.

Тим часом президент Естонії Алас Каріс заявив, що членство України в НАТО не може бути предметом переговорів під час саміту, адже її рух до членства і так є незворотнім.

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НАТО