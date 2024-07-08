НАТО еще до саммита в Вашингтоне объявит о новой помощи Украине, - Столтенберг

Североатлантический альянс (НАТО) еще до саммита в Вашингтоне планирует принять решение о предоставлении дополнительных систем ПВО и передаче большего количества боеприпасов для Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу СBS.
По его словам, все члены Альянса согласились усилить помощь для Украины, - как в виде новых тренировок военных, так и в виде долгосрочных обязательств.
"Я также ожидаю, что до саммита (НАТО. - ред.), который начнется на следующей неделе, члены Альянса сделают новые объявления об усилении противовоздушной обороны и увеличении количества боеприпасов", - сказал генсек.
Столтенберг также добавил, что НАТО возьмет на себя предоставление и координацию помощи по безопасности Украине. В частности, в Германии будет создано командование с логистическими центрами, где разместят технику для тренировки Вооруженных сил Украины. Генсек подчеркнул, что "это будет большим и важным результатом саммита, который обеспечит более прочную основу для нашей поддержки Украины".
"Главная задача Альянса - обеспечение победы Украины. Это предпосылка для будущего членства страны в НАТО", - отметил Столтенберг.
Он также сказал, что НАТО и союзники хотят мира и единственный способ его достичь - убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не победит на поле боя.
"Он (Путин. - ред.) должен сесть и принять решение, где Украина будет преобладать как суверенное, независимое государство в Европе. Единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя - это военная поддержка Украины из-за рубежа. То есть, долговременное переговорное решение для Украины, требует ее военной поддержки", - сказал Столтенберг.
В Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится саммит Североатлантического альянса (НАТО). Поддержка Украины станет одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов Альянса.
Участники встречи могут принять решение об усилении украинской ПВО, а также обсудить будущее членство страны в Альянсе.
Кроме того, по словам генсека Столтенберга, на саммите планируют согласовать масштабный пакет помощи для Украины.
Тем временем президент Эстонии Алас Карис заявил, что членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров во время саммита, поскольку ее движение к членству и так необратимо.
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