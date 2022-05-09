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НАТО считает возможным спешное присоединение Финляндии и Швеции, - СМИ

Фото: НАТО считает возможным спешное присоединение Финляндии и Швеции (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если Швеция и Финляндия решат подать заявку на вступление в НАТО, процедура утверждения может быть завершена в течение нескольких недель. С момента подачи заявки до подписания протоколов о присоединении может пройти всего около двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По его словам официального представителя НАТО в Брюсселе, сами переговоры о вступлении могут занять всего один день на страну.

"Мы не будем ждать саммита в Мадриде, чтобы принять решение", - сказал сотрудник, ссылаясь на предположения о том, что решение о приеме может быть объявлено на встрече глав государств и правительств в испанской столице в конце июня.

После завершения процедуры приема в НАТО протоколы о присоединении должны быть ратифицированы только в самих 30 государствах альянса. Этот процесс может занять еще несколько месяцев.

Однако, учитывая угрозы России в адрес кандидатов на вступление, считается вероятным, что все страны НАТО приложат усилия для скорейшего завершения ратификации. В Германии свое согласие должен дать Бундестаг.

Напомним, ранее сообщалось, что США станут гарантом безопасности Швеции до вступления в НАТО.

А министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России.

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НАТОФинляндияШвеция