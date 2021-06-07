НАТО на саммите в июне подтвердит политику открытых дверей для Украины

Североатлантический Альянс на саммите НАТО будет продолжать оказывать значимую поддержку Украине. В частности, на саммите подтвердят политику открытых дверей для Украины.
"На саммите НАТО будем продолжать оказывать значимую поддержку Украине, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы можем говорить об укреплении потенциала, о подготовке Вооруженных сил, о различных учения в Черном море и, конечно, поддерживать всеобъемлющие реформы Украины. Сотрудничество продолжается, и оно усиливается", - заявил он.
Джоанэ также подчеркнул, что на саммите в июне НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины.
"Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей", - добавил заместитель генсека НАТО.
Напомним, саммит НАТО должен состояться 14 июня. Лидеры стран Североатлантического Альянса обсудят девять главных вопросов. В частности, вопрос трансатлантической безопасности, укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вероятным получение Плана действий по членству в НАТО до конца 2021 года. До этого предполагалось, что Украина получит ПДЧ на саммите альянса, который должен пройти в июне 2021 года. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение по плане вряд ли будет принято на этом саммите.