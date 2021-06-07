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НАТО на саммите в июне подтвердит политику открытых дверей для Украины

Автор: РБК-Украина

Североатлантический Альянс на саммите НАТО будет продолжать оказывать значимую поддержку Украине. В частности, на саммите подтвердят политику открытых дверей для Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"На саммите НАТО будем продолжать оказывать значимую поддержку Украине, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы можем говорить об укреплении потенциала, о подготовке Вооруженных сил, о различных учения в Черном море и, конечно, поддерживать всеобъемлющие реформы Украины. Сотрудничество продолжается, и оно усиливается", - заявил он.

Джоанэ также подчеркнул, что на саммите в июне НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины.

"Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей", - добавил заместитель генсека НАТО.

Напомним, саммит НАТО должен состояться 14 июня. Лидеры стран Североатлантического Альянса обсудят девять главных вопросов. В частности, вопрос трансатлантической безопасности, укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вероятным получение Плана действий по членству в НАТО до конца 2021 года. До этого предполагалось, что Украина получит ПДЧ на саммите альянса, который должен пройти в июне 2021 года. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение по плане вряд ли будет принято на этом саммите.

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