НАТО на саммите в Брюсселе обсудит Россию и Китай

Он отметил, что отношения с Россией из-за ее агрессии находятся на самом низком уровне с конца Холодной войны.

"Сегодня мы откроем новую главу в наших трансатлантических отношениях. Лидеры обсудят ряд вопросов, среди которых Россия. Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне с конца Холодной войны. Это из-за российских агрессивных действий", - сказал Столтенберг.

Он выразил уверенность, что в отношении России нужно комбинировать прочную защиту с диалогом.

Также Столтенберг отметил важность обсуждения России в преддверии переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Мы также обсудим Китай. Мы должны сотрудничать в таких вопросах, как климатические изменения, контроль вооружённых сил. Но Китай наращивает свои вооруженные силы, увеличивает влияние", - отметил Столтенберг.

В связи с этим лидеры намерены заняться вопросом коллективной безопасности.