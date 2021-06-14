НАТО на саміті в Брюсселі обговорить Росію і Китай

Він зазначив, що відносини з Росією через її агресію знаходяться на найнижчому рівні з кінця Холодної війни.

"Сьогодні ми відкриємо нову главу у наших трансатлантичних відносинах. Лідери обговорять низку питань, серед яких Росія. Наші відносини із Росією знаходяться на найнижчому рівні з кінця Холодної війни. Це через російські агресивні дії", - сказав Столтенберг.

Він висловив впевненість, що щодо Росії потрібно комбінувати міцний захист із діалогом.

Також Столтенберг відзначив важливість обговорення Росії напередодні переговорів лідерів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Ми також обговоримо Китай. Ми маємо співпрацювати у таких питаннях, як кліматичні зміни, контроль збройних сил. Але Китай нарощує свої збройні сили, збільшує вплив", - зазначив Столтенберг.

У зв'язку із цим лідери мають намір зайнятися питанням колективної безпеки.