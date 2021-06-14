НАТО на саміті в Брюсселі обговорить Росію і Китай

На саміті НАТО, який розпочався 14 червня в Брюсселі, буде обговорена політика Альянсу щодо Китаю і Росії. Країни блоку також мають відкрити "нову главу" у трансатлантичних відносинах.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту альянсу.
Він зазначив, що відносини з Росією через її агресію знаходяться на найнижчому рівні з кінця Холодної війни.
"Сьогодні ми відкриємо нову главу у наших трансатлантичних відносинах. Лідери обговорять низку питань, серед яких Росія. Наші відносини із Росією знаходяться на найнижчому рівні з кінця Холодної війни. Це через російські агресивні дії", - сказав Столтенберг.
Він висловив впевненість, що щодо Росії потрібно комбінувати міцний захист із діалогом.
Також Столтенберг відзначив важливість обговорення Росії напередодні переговорів лідерів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
"Ми також обговоримо Китай. Ми маємо співпрацювати у таких питаннях, як кліматичні зміни, контроль збройних сил. Але Китай нарощує свої збройні сили, збільшує вплив", - зазначив Столтенберг.
У зв'язку із цим лідери мають намір зайнятися питанням колективної безпеки.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтбенберг заявив, що блок буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії. Він також заявив про важливість санкцій, введених проти Росії.
За його словами, підхід НАТО до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".