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НАТО на саміті у Вашингтоні планує оголосити про стандартизацію боєприпасів, - Reuters

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

НАТО на саміті у Вашингтоні має намір узяти зобов'язання в галузі оборонної промисловості, закликаючи учасників збільшити виробництво зброї і повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", - сказав чиновник НАТО, виступаючи на умовах анонімності та маючи на увазі боєприпаси, такі як 155-міліметрові артилерійські снаряди, які перебувають у дефіциті по всьому світу.

У той час як НАТО запроваджує стандарти на снаряди для стрілецької зброї, наприклад штурмових гвинтівок, що дає змогу союзникам використовувати боєприпаси один одного, з артилерійськими снарядами все не так просто.

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його застосування є добровільним, і відсутність його дотримання роздрібнило ринок і ускладнило постачання.

Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, що означає існування різних типів 155-міліметрових боєприпасів.

За словами артилерійських експертів, різні снаряди, як і раніше, можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні вказувати технічні характеристики снарядів під час їхнього завантаження в гармату, інакше вони можуть не влучити в ціль на 50 або 60 метрів.

Саміт НАТО

Україна стане однією з ключових тем на ювілейному саміті НАТО, що відбудеться у Вашингтоні з 9 до 11 липня.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляв, що учасники засідання сконцентруються на зміцненні перемоги Києва у довгостроковій перспективі.

За даними Reuters, Україна під час засідання може почути добрі новини про передачу систем протиповітряної оборони.

Детальніше про очікування України від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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