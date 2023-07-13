UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО розробило плани з оборони в разі нападу Росії, - Столтенберг

Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс розробив плани з оборони в разі нападу Росії. Опис плану зайняв 4400 сторінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За словами Столтенберга, напрацьований документ є "найбільшим оборонним планом після закінчення Холодної війни". У ньому виділено декілька основних пунктів.

Зокрема верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі загрози зможе ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами альянсу. Окрім цього у Європі буде збільшено сили підвищеної бойової готовності до 300 тисяч солдатів і офіцерів.

Також країни "східного флангу" підтримають бойові групи союзників по Альянсу:

  • німецькі солдати захистять Литву;
  • канадські - Латвію;
  • британці - Естонію;
  • американці - Польщу.

Столтенберг розповів, що наразі обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Зауважимо, що перший знаходиться в Ізмірі, Туреччина. А ось найважливішим логістичним вузлом буде Німеччина.

Також буде вжито додаткові заходи забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.

У плані вказано, що інвестиції членів альянсу в оборону повинні становити не менше 2% від ВВП країни.

Для захисту НАТО займеться розширенням підрозділів із важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилить системи ППО, збільшить запаси далекобійної артилерії і ракет.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Учора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News