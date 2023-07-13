НАТО розробило плани з оборони в разі нападу Росії, - Столтенберг

За словами Столтенберга, напрацьований документ є "найбільшим оборонним планом після закінчення Холодної війни". У ньому виділено декілька основних пунктів.

Зокрема верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі загрози зможе ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами альянсу. Окрім цього у Європі буде збільшено сили підвищеної бойової готовності до 300 тисяч солдатів і офіцерів.

Також країни "східного флангу" підтримають бойові групи союзників по Альянсу:

німецькі солдати захистять Литву;

канадські - Латвію;

британці - Естонію;

американці - Польщу.

Столтенберг розповів, що наразі обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Зауважимо, що перший знаходиться в Ізмірі, Туреччина. А ось найважливішим логістичним вузлом буде Німеччина.

Також буде вжито додаткові заходи забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.

У плані вказано, що інвестиції членів альянсу в оборону повинні становити не менше 2% від ВВП країни.

Для захисту НАТО займеться розширенням підрозділів із важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилить системи ППО, збільшить запаси далекобійної артилерії і ракет.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Учора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.

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