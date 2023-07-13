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НАТО разработало планы по обороне в случае нападения России, - Столтенберг

Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс разработал планы по обороне в случае нападения России. Описание плана заняло 4400 страниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По словам Столтенберга, наработанный документ является "самым большим оборонным планом после окончания Холодной войны". В ней выделено несколько основных пунктов.

В частности, верховный главнокомандующий НАТО в Европе в случае угрозы сможет принимать часть решений без консультаций со структурами альянса. Кроме того, в Европе будут увеличены силы повышенной боевой готовности до 300 тысяч солдат и офицеров.

Также страны "восточного фланга" поддержат боевые группы союзников по Альянсу:

  • немецкие солдаты защитят Литву;
  • канадские – Латвию;
  • британцы – Эстонию;
  • американцы – Польшу.

Столтенберг рассказал, что сейчас обсуждается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене. Заметим, что первая находится в Измире, Турция. А вот самым важным логистическим узлом будет Германия.

Также будут приняты дополнительные меры по обеспечению защиты трубопроводов и других коммуникаций от возможных российских диверсий.

В плане указано, что инвестиции членов альянса в оборону должны составлять не менее 2% ВВП страны.

Для защиты НАТО займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, а также усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.

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