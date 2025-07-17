У НАТО розробили план блискавичної нейтралізації Калінінградської області, - генерал
Союзники по НАТО створили план "нейтралізації" Калінінградської області. Сучасне озброєння дасть змогу зробити це швидше, ніж будь-коли.
Про це заявив командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донахью, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.
За словами Донахью, союзники США разом із союзниками по НАТО розпочинають реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу". Він спрямований на посилення наземних можливостей і підвищення взаємодії оборонної промисловості країн альянсу.
План покликаний протистояти загрозам з боку Росії і забезпечити глобальне стримування.
"Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо - це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки - дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD (зони обмеженого доступу та маневру - ред.) із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", - уточнив генерал.
Нейтралізація Калінінградської області
Донахью як приклад навів Калінінградську область, яка оточена з усіх боків країнами НАТО. За його словами, тепер у армії НАТО є можливості "нейтралізувати регіон із землі в терміни, які раніше здавалися неможливими - швидше, ніж будь-коли раніше".
"Ми вже спланували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку представляє Росія... ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу", - розповів він.
Що ще передбачає план НАТО
План також включає систему для обміну даними. НАТО вже придбало таку систему, зазначив Донахью, маючи на увазі Maven Smart System від компанії Palantir - платформу штучного інтелекту, яка обробляє величезні масиви даних і допомагає військовим командирам швидко ухвалювати рішення.
Також генерал додав, що в НАТО хочуть, щоб усі системи були з можливістю опціонального управління людиною, чи то ППО, чи то системи дальнього вогню.
"Ми хочемо, щоб це була єдина система, з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни", - сказав він.
Крім того, армія НАТО прагне знизити вартість озброєнь.
"Як правило, будь-яка зброя або боєприпас, який ви використовуєте проти можливості противника, має бути дешевшим, ніж його мета", - наголосив Донахью.
Загроза нападу РФ на НАТО
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте попереджав, що Росія протягом 5 років може підготуватися до нападу на Північноатлантичний альянс.
Рютте підкреслив, що темпи виробництва зброї в Росії вищі, ніж вважали країни Заходу.
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