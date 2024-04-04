У НАТО розповіли, яку загрозу для Молдови може становити Росія

Росія не може військовим шляхом загрожувати безпеці Молдови завдяки опору України, але гібридні загрози нікуди не зникли.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
За словами Джоане, Російська Федерація має політичні та стратегічні наміри, але не має військової потужності, здатної загрожувати безпеці й територіальній цілісності Молдови через здатність України до опору.
"Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати в цій війні. Таким чином, доти, доки Україна чинить опір і чинитиме опір, безпека Молдови опосередковано захищена", - сказав чиновник НАТО.
Також він зауважив, що Північноатлантичний альянс зміцнює свої позиції на східному фланзі. До Альянсу приєдналися Фінляндія і Швеція, також НАТО стає значно сильнішим у районі Чорного моря, в Румунії, в Болгарії.
"Таким чином, навіть опосередковано у Республіки Молдова немає підстав для занепокоєння про військову агресію з боку Російської Федерації. При цьому гібридна агресія - дезінформація, енергетичний шантаж, використання внутрішніх важелів у цей дуже важливий передвиборчий період у Молдові триватимуть", - сказав Джоане.
Раніше президент Молдови Майя Санду говорила, що країна є об'єктом російського втручання, яке посилюється в міру того, як ця країна просувається до інтеграції в Європу.
Пізніше Молдова заявила, що Росія незаконно надрукувала в Придністров'ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.
А нещодавно міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос повідомив, що в країні повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.
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