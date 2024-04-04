У НАТО розповіли, яку загрозу для Молдови може становити Росія

За словами Джоане, Російська Федерація має політичні та стратегічні наміри, але не має військової потужності, здатної загрожувати безпеці й територіальній цілісності Молдови через здатність України до опору.

"Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати в цій війні. Таким чином, доти, доки Україна чинить опір і чинитиме опір, безпека Молдови опосередковано захищена", - сказав чиновник НАТО.

Гібридна агресія

Також він зауважив, що Північноатлантичний альянс зміцнює свої позиції на східному фланзі. До Альянсу приєдналися Фінляндія і Швеція, також НАТО стає значно сильнішим у районі Чорного моря, в Румунії, в Болгарії.

"Таким чином, навіть опосередковано у Республіки Молдова немає підстав для занепокоєння про військову агресію з боку Російської Федерації. При цьому гібридна агресія - дезінформація, енергетичний шантаж, використання внутрішніх важелів у цей дуже важливий передвиборчий період у Молдові триватимуть", - сказав Джоане.