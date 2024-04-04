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В НАТО рассказали, какую угрозу для Молдовы может представлять Россия

Архивное фото: заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане (nato int)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия не может военным путем угрожать безопасности Молдовы благодаря сопротивлению Украины, но гибридные угрозы никуда не исчезли.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам Джоанэ, Российская Федерация имеет политические и стратегические намерения, но не имеет военной мощи, способной угрожать безопасности и территориальной целостности Молдовы из-за способности Украины к сопротивлению. 

"Даже в сложный период этой продолжающейся войны Украина, при нашей поддержке, способна продолжать сопротивление и побеждать в этой войне. Таким образом, до тех пор, пока Украина сопротивляется и будет сопротивляться, безопасность Молдовы косвенно защищена", - сказал чиновник НАТО.

Гибридная агрессия

Также он отметил, что Североатлантический альянс укрепляет свои позиции на восточном фланге. К Альянсу присоединились Финляндия и Швеция, также НАТО становится значительно сильнее в районе Черного моря, в Румынии, в Болгарии. 

"Таким образом, даже косвенно у Республики Молдова нет оснований для беспокойства о военной агрессии со стороны Российской Федерации. При этом гибридная агрессия - дезинформация, энергетический шантаж, использование внутренних рычагов в этот очень важный предвыборный период в Молдове будут продолжаться", - сказал Джоанэ.

Агрессия РФ против Молдовы

Ранее президент Молдовы Майя Санду говорила, что страна является объектом российского вмешательства, усиливающегося по мере того, как эта страна продвигается к интеграции в Европу.

Позже Молдова заявила, что Россия незаконно опубликовала в Приднестровье бюллетени для так называемых "выборов" президента РФ.

А недавно министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос сообщил, что в стране полным ходом идет гибридная война, развязанная российскими властями. Россия не отказалась от своих намерений, она сменила тактику.

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