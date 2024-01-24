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НАТО розпочало найбільші за останні десятиліття навчання. Вони триватимуть до кінця весни

Архівне фото: НАТО розпочало найбільші за останні десять років навчання (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільші навчання НАТО за останні десятиліття Steadfast Defender 24 стартували сьогодні, 24 січня. Вони триватимуть до кінця весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північноатлантичний альянс.

Зазначається, що стартом навчань стало те, що десантний корабель-док USS Gunston Hall залишив Норфолк (штат Вірджинія у США), після чого розпочнеться серія операцій із транзиту через Атлантику.

Фото: Старт навчань (shape.nato.int)

Відбуття військового корабля США Gunston Hall знаменує собою перший тактичний рух Steadfast Defender 24. Канадський корабель "Шарлоттаун" вирушить із Галіфакса (Нова Шотландія) до Європи наприкінці цього місяця.

У НАТО уточнюють, що заплановані навчання продемонструють здатність Альянсу швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших частин для посилення оборони Європи.

Що ще відомо про навчання

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил із Північної Америки.

"Steadfast Defender 2024 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили і рішучості захищати один одного, наші цінності і заснований на правилах міжнародний порядок", - сказав генерал.

Навчання Steadfast Defender 24 пройдуть у кількох місцях, а відповідні навчання триватимуть до 31 травня 2024 року. Це будуть перші великомасштабні навчання НАТО, на яких будуть приведені в дію нові плани оборони. 

Вони покажуть, що НАТО може проводити і підтримувати складні багатопланові операції протягом декількох місяців на відстані тисяч кілометрів від крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах.

Що про ці навчання повідомлялося раніше

Британія відправила 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі в рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року. Навчання НАТО Steadfast Defender 24 проводяться з метою відпрацювання захисту свого східного флангу.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, "забезпечуючи життєво важливу гарантію проти загрози Путіна".

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