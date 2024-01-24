НАТО начало крупнейшие за последние десятилетия учения. Они продлятся до конца весны

Отмечается, что стартом учений стало то, что десантный корабль-док USS Gunston Hall покинул Норфолк (штат Вирджиния в США), после чего начнется серия операций по транзиту через Атлантику.

Фото: Старт учений (shape.nato.int)

Отбытие военного корабля США Gunston Hall знаменует собой первое тактическое движение Steadfast Defender 24. Канадский корабль "Шарлоттаун" отправится из Галифакса (Новая Шотландия) в Европу в конце этого месяца.

В НАТО уточняют, что запланированные учения продемонстрируют способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей для усиления обороны Европы.

Что еще известно об обучении

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сказал, что Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион с помощью трансатлантического перемещения сил из Северной Америки.

"Steadfast Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", - сказал генерал.

Учения Steadfast Defender 24 пройдут в нескольких местах, а соответствующие учения продлятся до 31 мая 2024 года. Это будут первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут приведены в действие новые планы обороны.

Они покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многоплановые операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров от крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях.

Что об этих учениях сообщалось ранее

Великобритания отправила 20 тысяч военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине этого года. Обучение НАТО Steadfast Defender 24 проводится с целью отработки защиты своего восточного фланга.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что военные объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, "обеспечивая жизненно важную гарантию против угрозы Путина".