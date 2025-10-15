У НАТО розкрили, як Україна допомагає Заходу готуватися до потенційної війни

За словами Келлера, НАТО отримує багато інформації про сам процес навчань за участі країн Альянсу та України. Відповідно, в НАТО знають, які уроки Україна винесла зі свого досвіду.

"І, звісно, ми можемо запропонувати союзникам приїхати до Вісбадена та до NSATU, щоб зрозуміти, через що зараз проходить Україна, який у неї досвід", - запевнив він.

НАТО є, чому повчитись

Келлер підтвердив, що НАТО може не тільки навчати українських військових. Країнам Альянсу теж є, чому повчитися. Він додав, що у нього є завдання - отримати максимум з українського досвіду з огляду на можливу війну в Європі.

"Ми можемо багато чого навчитися в України - особливо у сфері дронових війн, але також і у сфері протидронової оборони. Тож це не лише ми підтримуємо вас - ви також підтримуєте нас... І тому те, що ми отримуємо від вас, є надзвичайно цінним", - зазначив він.

Що означає "отримати досвід від України"

Келлер нагадав, що у Вісбадені, де знаходиться штаб-квартира NSATU, є українські офіцери, які передають союзникам потреби Сил оборони. Вони ж діляться українським досвідом у тій чи іншій сфері.

"Ми регулярно проводимо семінари, щоб розвивати наші спроможності. На цих семінарах у нас завжди присутні українські військові експерти, які допомагають нам зрозуміти потреби й діляться своїм досвідом, щоб ми розуміли, до чого нам самим треба готуватися", - відповів він на питання щодо того, як організовано процес.

При цьому українські офіцери у Вісбадені можуть передавати бойовий досвід, хоча не беруть участі у безпосередньому відбитті дронових атак. Те, що вони не залучені до протиповітряної оборони, не заважає їм отримувати відповідну інформацію, яку потім передають союзникам.

"Тобто не обов’язково брати участь безпосередньо у бойових діях - достатньо спілкуватися з людьми та отримувати від них інформацію", - пояснив Келлер.

Також, за його словами, союзники перебувають у постійному контакті з військовими Збройних сил України, які займаються безпосередньо протидією дронам.

"Ми перебуваємо з ними у постійному контакті - через офіцерів зв’язку, а також коли вони приїжджають на конференції у Вісбаден або коли ми організовуємо їх. Тобто це відбувається на постійній основі", - резюмував Келлер.