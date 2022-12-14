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У НАТО різко висловилися про Путіна, назвавши його "безрозсудним"

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У НАТО схарактеризувати президента РФ Володимира Путіна як людину "безрозсудну" і тим, хто "не завжди співвідносить цілі з можливостями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США у НАТО Джуліанни Сміт, повідомляє Sky News.

"Ми визнаємо, що Путін не завжди співвідносить цілі з можливостями", - сказала вона, додавши, що він часто "досить безрозсудний".

За її словами, Кремль показує некомпетентність у випадках, коли "не в змозі впоратися з простими речами", такими як "логістика та контроль".

Сміт додала, що НАТО зміцнив свої сили вздовж східного фронту, щоб чинити "максимальний тиск" на Москву. І, за словами Сміт, у це зробив свій внесок кожен член Альянсу. Зокрема США направили додатково 20 тисяч військовослужбовців.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц констатував, що президент РФ Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час їхніх переговорів.

При цьому провали Росії у війні проти України та нездатність підпорядкувати сусідню країну знижують вплив президента Володимира Путіна на регіональних союзників. Зокрема, країни Центральної Азії, які Москва розглядає як сферу своїх інтересів.

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