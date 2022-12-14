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В НАТО резко высказались о Путине, назвав его "безрассудным"

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В НАТО охарактеризовали президента РФ Владимира Путина как человека "безрассудного" и тем, кто "не всегда соотносит цели с возможностями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в НАТО Джулианны Смит, сообщает Sky News.

"Мы признаем, что Путин не всегда соотносит цели с возможностями", - сказала она, добавив, что он часто "достаточно безрассуден".

По ее словам, Кремль показыает некомпетентность в случаях, когда "не в состоянии справиться с простыми вещами", такими как "логистика и контроль".

Смит добавила, что НАТО укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказывать "максимальное давление" на Москву. И, по словам Смит, в это внес свой вклад каждый член Альянса. В частности, США направили дополнительно 20 тысяч военнослужащих.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц констатировал, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.

При этом провалы России в войне против Украины и неспособность подчинить соседнюю страну снижает влияние президента Владимира Путина на региональных союзников. В частности, на страны Центральной Азии, которые Москва рассматривает как сферу своих интересов.

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Владимир ПутинНАТОСоединенные Штаты Америки