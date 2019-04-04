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НАТО разработало три сценария будущего военного блока

Новости » Политика    04.04.2019 - 10:56
НАТО разработало три сценария будущего военного блока
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

В НАТО проработали три сценария развития НАТО

Оборонный колледж НАТО подготовил сценарии развития военного блока в преддверии 70-й годовщины образования Североатлантического альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад, размещенный на официальном сайте учебного заведения.

Авторы доклада проработали три пути развития - "хороший", "плохой" и "ужасный".

"Оценка деятельности НАТО за 70 лет - положительная. Силы альянса преобладали во время холодной войны и адаптировались к принципиально другой среде в эпоху, которая настала после", - говорится в докладе.

Отметим, что в каждом из трех сценариев РФ рассматривается в качестве противника. В НАТО считают, что "российская угроза" - единственный способ оправдать усиление организации.

Согласно докладу, при хорошем сценарии НАТО сможет справиться со всеми стоящими перед ним вызовами и разработать новую стратегию, чтобы наилучшим образом справиться с изменяющейся картиной в геополитике. Эксперты считают, что альянс должен внести вклад в отношения между ведущими мировыми странами, как в военном, так и в политическом плане.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Черном море находятся корабли НАТО: по состоянию на 1 апреля 2019 года вместе шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2) находятся в море.

В Минобороны Украины заявили, что пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе. 


 

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