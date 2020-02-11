НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет, - Столтенберг

Страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковую "Авангард". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает DW.

Он сообщил, что в четверг будет рассмотрена реакция НАТО на вызов, который представляют новые ракетные системы России.

"Мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем, как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке", - отметил генсек.

По его словам, 9М729 и другие российские ракеты, включая систему "Авангард", - это часть схемы поведения России в последние несколько лет.

"Речь идет о "значительных инвестициях в новые современные системы вооружения, как ядерные, так и обычные. НАТО уже начало реагировать на это. Мы увеличили готовность наших сил, мы впервые в нашей истории разместили войска в восточной части Альянса. Мы инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО в этом году ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе разработкой новой системы ПВО.

По его словам, шаги НАТО в ответ являются адекватными и направленными на защиту Альянса.

Напомним, срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Россией и Соединенными Штатами истек 2 августа 2019.