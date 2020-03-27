Североатлантический альянс НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи.

Также сообщается, что из-за пандемии коронавируса перенесено заседание Совета НАТО с участием Украины и Грузии. Стороны также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов России, в том числе о запрете гражданам Украины владеть земельными участками в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее новый министр обороны Андрей Таран назвал недостижимой скорую адаптацию Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО. Вместо этого приоритетом в интеграции он назвал максимальное обеспечение способности украинской армии взаимодействовать с силами Альянса.

Ранее также Столтенберг оценил влияние коронавируса на боеспособность НАТО.