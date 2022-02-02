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НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных войск на юго-восток Альянса

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Среда 02 февраля 2022 19:55
НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных войск на юго-восток Альянса Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Германию, Польшу и Румынию на фоне угрозы вторжения России в Украину. Он заявил, что Альянс рассматривает возможность отправить дополнительные войска на юго-восток фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Столтенберг подчеркнул, что ввод войск США усилит сдерживание и оборону НАТО.

"Мы повысили готовность Сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность отправки дополнительных боевых единиц на юго-восток альянса. Наши поставки носят оборонительный характер и пропорциональны", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что Северная Америка и Европа объединяются в рамках НАТО и полны решимости сохранять силу общего сдерживания и обороны.

Напомним, президент Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.

Кроме того, Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военнослужащих для переброски в Европу.

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Йенс Столтенберг НАТО Вторжение России в Украину
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