НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс рассматривает возможность более долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны. Поскольку напряженность в связи с наращиванием Россией военного присутствия вблизи Украины остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательного решения по этому поводу не принято, но сейчас в НАТО идет процесс. Если Россия действительно хочет меньше НАТО вблизи границ, она получит обратное", - заявил Столтенберг.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят вопрос об увеличении военного присутствия на своей следующей встрече 16-17 февраля.