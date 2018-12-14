НАТО расширит сотрудничество с Грузией, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Расширение сотрудничества будет способствовать усилению безопасности в Черном море

Генеральный секретарь Северо-атлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг на заседании комиссии НАТО-Грузия, заявил, что альянс планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online"

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии, НАТО обеспокоено агрессивными действиями Российской Федерации в Черном море.

"Альянс обеспокоен из-за агрессивных действий России, как в отношении Грузии, так и в отношении Украины. Союзники выразили готовность углублять сотрудничество с Грузией в направлении укрепления безопасности Черного моря", - отметили в грузинском МИД.

Кроме того, по словам генсека НАТО, Грузия достигла впечатляющего прогресса в "процессе имплементации всеобъемлющих реформ" и является "ярким примером с точки зрения демократического развития".

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины в Брюсселе заявил, что Северо-атлантический альянс поможет в улучшении Военно-морских сил Украины.

Добавим, НАТО осуждает агрессивные действия РФ и призывает вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.