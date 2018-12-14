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НАТО розширить співпрацю з Грузією, - Столтенберг

Новини » Політика    14.12.2018 - 01:48
НАТО розширить співпрацю з Грузією, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Розширення співпраці сприятиме посиленню безпеки в Чорному морі

Генеральний секретар Північно-атлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг на засіданні комісії НАТО-Грузія заявив, що альянс планує розширити співпрацю з Грузією через російську агресію в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online"

Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ Грузії, НАТО стурбоване агресивними діями Російської Федерації у Чорному морі.

"Альянс стурбований через агресивні дії Росії, як у відношенні до Грузії, так і у відношенні до України. Союзники висловили готовність поглиблювати співпрацю з Грузією в напрямку зміцнення безпеки Чорного моря", - зазначили у грузинському МЗС.

Крім того, за словами генсека НАТО, Грузія досягла вражаючого прогресу в "процесі імплементації всеосяжних реформ" і є "яскравим прикладом з точки зору демократичного розвитку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентом України в Брюсселі заявив, що Північно-атлантичний альянс допоможе в покращенні Військово-морських сил України.

Додамо, НАТО засуджує агресивні дії РФ і закликає повернути затриманих у Керченській протоці українських моряків.

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