НАТО проведет встречу начальников Генштабов. В ней примет участие Украина

Североатлантический Альянс проведет встречу начальников Генеральных штабов НАТО 19 мая. В ходе одной из сессий будет обсуждаться война России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Во встрече примут участие представители Украины, Швеции и Финляндии, а также стран-партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
30 глав обороны стран НАТО встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам штабов обороны, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят "надрать задницу" России, однако боятся это сделать.
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