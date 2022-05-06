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НАТО проведет встречу начальников Генштабов. В ней примет участие Украина

Фото: НАТО проведет встречу начальников Генштабов (flickr.com/utenriksdept)
Автор: Валерия Полищук

Североатлантический Альянс проведет встречу начальников Генеральных штабов НАТО 19 мая. В ходе одной из сессий будет обсуждаться война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Во встрече примут участие представители Украины, Швеции и Финляндии, а также стран-партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

30 глав обороны стран НАТО встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам штабов обороны, чтобы обсудить геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят "надрать задницу" России, однако боятся это сделать.

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