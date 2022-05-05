Кулеба о НАТО: Они хотят "надрать задницу" России, но боятся
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят "надрать задницу" России. Однако, отметил глава МИД, они боятся это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу Sky News.
По его словам, в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, мужественно противостоящей российской агрессии. Кулеба добавил, что Украина не боится Россию.
"Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора", - заметил он.
Напомним, ранее Кулеба назвал тщетными попытки России ракетными ударами разрушить Украину.
Отметим, США станут гарантом безопасности Швеции до ее вступления в НАТО.
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