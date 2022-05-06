RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО проведе зустріч начальників Генштабів. У ній візьме участь Україна

Фото: НАТО проведе зустріч начальників Генштабів (flickr.com/utenriksdept)
Автор: Валерія Поліщук

Північноатлантичний Альянс проведе зустріч начальників генеральних штабів НАТО 19 травня. В ході однієї з сесій буде обговорюватися війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

У зустрічі візьмуть участь представники України, Швеції та Фінляндії, а також країн-партнерів в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

30 глав оборони країн НАТО зустрітися і обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників штабів оборони, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Всі країни НАТО хочуть "Надерти дупу" Росії, проте бояться це зробити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниНАТО