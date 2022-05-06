НАТО проведе зустріч начальників Генштабів. У ній візьме участь Україна

Північноатлантичний Альянс проведе зустріч начальників генеральних штабів НАТО 19 травня. В ході однієї з сесій буде обговорюватися війна Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.
У зустрічі візьмуть участь представники України, Швеції та Фінляндії, а також країн-партнерів в Азійсько-тихоокеанському регіоні.
30 глав оборони країн НАТО зустрітися і обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників штабів оборони, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Всі країни НАТО хочуть "Надерти дупу" Росії, проте бояться це зробити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.