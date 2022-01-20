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НАТО проведет масштабные учения за Полярным кругом

Автор: Ольга Белей

НАТО проведет в марте масштабные военные учения за Северным полярным кругом. В запланированных мероприятиях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство США при НАТО.

"Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.

"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", - отметили в США.

Напомним, в пятницу, 21 января Россия Китай и Иран начнут третьи совместные военно-морские учения. Они будут проходить в акватории Индийского океана.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки