RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НАТО проведе масштабні навчання за Полярним колом

Автор: Ольга Белей

НАТО проведе в березні масштабні військові навчання за Північним полярним колом. У запланованих заходах братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців з 28 країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійне представництво США при НАТО.

"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в навчаннях братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців з 28 країн альянсу.

"У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry s Truman", - зазначили в США.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня Росія Китай та Іран розпочнуть треті спільні військово-морські навчання. Вони будуть проходити в акваторії Індійського океану.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки