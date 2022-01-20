НАТО проведе масштабні навчання за Полярним колом

НАТО проведе в березні масштабні військові навчання за Північним полярним колом. У запланованих заходах братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців з 28 країн Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійне представництво США при НАТО.
"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в навчаннях братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців з 28 країн альянсу.
"У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry s Truman", - зазначили в США.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня Росія Китай та Іран розпочнуть треті спільні військово-морські навчання. Вони будуть проходити в акваторії Індійського океану.