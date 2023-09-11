НАТО проведе найбільші військові навчання з часів холодної війни, - FT

За даними FT, у навчаннях Trident Juncture візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Метою стане відпрацювання відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.

Навчання Trident Juncture проводяться в рамках швидкого переходу НАТО від реагування на кризи іншої стратегії, спричиненої вторгненням в Україну.

За словами представників НАТО, навчання розпочнуться навесні наступного року і, як очікується, включатимуть від 500 до 700 повітряних бойових вильотів, понад 50 кораблів та близько 41 тисячі військовослужбовців. Навчання є новими з погляду технічних можливостей: вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.

Швеція також буде включена до програми, в результаті чого загальна кількість країн, що беруть участь, досягне 32. Навчання пройдуть на території Німеччини, Польщі та країн Балтії в лютому та березні і є частиною нової стратегії навчання, в рамках якої військовий альянс проведе два великі навчання щороку, а чи не одне.

За словами джерела, НАТО також навчатиметься протидії терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив у червні минулого року, що альянс збільшить чисельність сил високої готовності з 40 тисяч до більш ніж 300 тисяч. Це є частиною історичного перегляду, спрямованого на переведення альянсу у бік потужного військового потенціалу на відміну від легких та мобільних сил, розгорнутих на Балканах та Афганістані.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна, попри очікування, не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна буде частиною НАТО лише після війни. Однак запрошення може бути і раніше, і це наблизить до завершення війни.