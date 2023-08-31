Зеленський сказав, що може наблизити кінець війни

Україна буде частиною НАТО лише після війни. Хоча запрошення може бути й раніше, і це наблизить завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю президента Володимира Зеленського португальському виданню RTP.

Зеленський стверджує, що саме запрошення до Альянсу може означати "наближення до завершення війни".

Щодо вступу до Євросоюзу, то глава української держави каже, що у Києва є "всі шанси розпочати діалог про майбутнє України в ЄС вже цього року".

"Рішення може бути прийняте до кінця року", а процес може початися "з наступного року", сказав він.

"Все залежатиме від доброї волі чи політичної волі європейських партнерів", - додав президент.

Вступ до НАТО

Нагадаємо, Україна, попри очікування, не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться після того, як росіяни виведуть свої війська з України та почнуть поважати право українців на свободу.