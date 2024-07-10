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НАТО проведе у Балтійському морі навчання з мінування

Середа 10 липня 2024 22:31
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НАТО проведе у Балтійському морі навчання з мінування Ілюстративне фото: НАТО у Балтійському морі проведе навчання з мінування (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща ініціювала проведення навчань НАТО з мінування Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на заступника міністра національної оборони Польщі Павла Залевського у Twitter.

Зазначається, що останні навчання НАТО у Балтійському морі були проведені у 2023 році. Тоді ціллю навчань було відпрацювання дій у разі можливої ​​агресії з боку Росії.

"Ми зміцнюємо оборону країн НАТО у Балтійському морі. Від імені міністерства національної оборони з нагоди саміту НАТО, який розпочинається завтра у Вашингтоні, я підписав листа про наміри щодо спільних закупівель морських мін та навчань ВМС щодо їх встановлення", - написав Залевський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща та балтійські країни пропонують побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю. Відповідний лист вони направили до ЄС.

Також нещодавно Варшава оголосила про будівництво сучасних фортифікацій на своєму східному кордоні.

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НАТО Балтійське море
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