ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО проведет в Балтийском море учения по минированию

Среда 10 июля 2024 22:31
UA EN RU
НАТО проведет в Балтийском море учения по минированию Иллюстративное фото: НАТО в Балтийском море проведет учения по минированию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша инициировала проведение учений НАТО по минированию Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Павла Залевского в Twitter.

Отмечается, что последние учения НАТО в Балтийском море были проведены в 2023 году. Тогда целью учений была отработка действий в случае возможной агрессии со стороны России.

"Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, я подписал письмо о намерениях совместных закупок морских мин и учений ВМС по их установлению", - написал Залевский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша и Балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее письмо они направили в ЕС.

Также недавно Варшава объявила о строительстве современных фортификаций на своей восточной границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Балтийское море
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине