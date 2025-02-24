НАТО продовжить допомагати Україні, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, - Рютте
НАТО й надалі підтримуватиме Україну. Альянс допомагатиме їй забезпечити стійкий та справедливий мир, запевнив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Рютте з нагоди 3-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні.
«НАТО продовжить підтримувати й стояти поруч з Україною, допомагатиме їй з викликами попереду, щоб забезпечити, що ця війна завершилася справедливим і тривалим миром», - заявив Рютте у своєму відеозверненні.
За словами Рютте, впродовж років російської агресії країни Північноатлантичного альянсу допомагали Україні, надаючи зброю, обладнання й тренуючи її солдатів.
"Ми зробили її сильною... Хоробрість і стійкість українського народу є натхненням для світу», - відзначив Рютте.
Генсек додав, що зараз, коли Україна відзначає 3 роки від початку повномасштабного вторгнення Росії, життєво важливо, щоб країни НАТО ще більше наполягали на досягненні справедливого і тривалого миру.
Заяви Рютте щодо завершення війни
Нагадаємо, нещодавно Рютте заявляв, що країни НАТО повинні допомогти Україні зайняти позицію сили. Тоді Україна не програє у війні.
"Я принципово закликаю союзників надати системи озброєння, щоб українці мали максимальну силу для захисту. І США - номер один, а Німеччина - номер два", - констатував він.
Що ж до переговорів про завершення війни, Рютте відзначав, що російський диктатор Володимир Путін абсолютно непередбачуваний. Однак, щоб досягти мирної угоди, необхідно, щоб глава Кремля був присутнім за столом переговорів.
За словами Рютте, треба зробити так, щоб "результати переговорів були в першу чергу міцними".
"А також, щоб зрозуміли в інших країнах - у Тихоокеанському регіоні, Китаї та Індії - що саме Захід переміг", - додав генсек НАТО.