НАТО продовжить допомагати Україні, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, - Рютте

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Рютте з нагоди 3-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

«НАТО продовжить підтримувати й стояти поруч з Україною, допомагатиме їй з викликами попереду, щоб забезпечити, що ця війна завершилася справедливим і тривалим миром», - заявив Рютте у своєму відеозверненні.

За словами Рютте, впродовж років російської агресії країни Північноатлантичного альянсу допомагали Україні, надаючи зброю, обладнання й тренуючи її солдатів.

"Ми зробили її сильною... Хоробрість і стійкість українського народу є натхненням для світу», - відзначив Рютте.

Генсек додав, що зараз, коли Україна відзначає 3 роки від початку повномасштабного вторгнення Росії, життєво важливо, щоб країни НАТО ще більше наполягали на досягненні справедливого і тривалого миру.

Заяви Рютте щодо завершення війни

Нагадаємо, нещодавно Рютте заявляв, що країни НАТО повинні допомогти Україні зайняти позицію сили. Тоді Україна не програє у війні.

"Я принципово закликаю союзників надати системи озброєння, щоб українці мали максимальну силу для захисту. І США - номер один, а Німеччина - номер два", - констатував він.