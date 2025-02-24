НАТО продолжит помогать Украине, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир, - Рютте

НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Альянс будет помогать ей обеспечить устойчивый и справедливый мир, заверил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Рютте по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной, помогать ей с вызовами впереди, чтобы обеспечить, что эта война завершилась справедливым и длительным миром", - заявил Рютте в своем видеообращении.

По словам Рютте, на протяжении лет российской агрессии страны Североатлантического альянса помогали Украине, предоставляя оружие, оборудование и тренируя ее солдат.

"Мы сделали ее сильной... Храбрость и стойкость украинского народа является вдохновением для мира", - отметил Рютте.

Генсек добавил, что сейчас, когда Украина отмечает 3 года с начала полномасштабного вторжения России, жизненно важно, чтобы страны НАТО еще больше настаивали на достижении справедливого и прочного мира.

Заявления Рютте о завершении войны

Напомним, недавно Рютте заявлял, что страны НАТО должны помочь Украине занять позицию силы. Тогда Украина не проиграет в войне.

"Я принципиально призываю союзников предоставить системы вооружения, чтобы украинцы имели максимальную силу для защиты. И США - номер один, а Германия - номер два", - констатировал он.