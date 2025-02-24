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НАТО продолжит помогать Украине, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир, - Рютте

Понедельник 24 февраля 2025 18:48
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НАТО продолжит помогать Украине, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир, - Рютте Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Альянс будет помогать ей обеспечить устойчивый и справедливый мир, заверил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Рютте по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной, помогать ей с вызовами впереди, чтобы обеспечить, что эта война завершилась справедливым и длительным миром", - заявил Рютте в своем видеообращении.

По словам Рютте, на протяжении лет российской агрессии страны Североатлантического альянса помогали Украине, предоставляя оружие, оборудование и тренируя ее солдат.

"Мы сделали ее сильной... Храбрость и стойкость украинского народа является вдохновением для мира", - отметил Рютте.

Генсек добавил, что сейчас, когда Украина отмечает 3 года с начала полномасштабного вторжения России, жизненно важно, чтобы страны НАТО еще больше настаивали на достижении справедливого и прочного мира.

Заявления Рютте о завершении войны

Напомним, недавно Рютте заявлял, что страны НАТО должны помочь Украине занять позицию силы. Тогда Украина не проиграет в войне.

"Я принципиально призываю союзников предоставить системы вооружения, чтобы украинцы имели максимальную силу для защиты. И США - номер один, а Германия - номер два", - констатировал он.

Что же касается переговоров о завершении войны, Рютте отмечал, что российский диктатор Владимир Путин абсолютно непредсказуем. Однако, чтобы достичь мирного соглашения, необходимо, чтобы глава Кремля присутствовал за столом переговоров.

По словам Рютте, надо сделать так, чтобы "результаты переговоров были в первую очередь прочными".

"А также, чтобы поняли в других странах - в Тихоокеанском регионе, Китае и Индии - что именно Запад победил", - добавил генсек НАТО.

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