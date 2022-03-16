НАТО продолжит поставки вооружений в Украину, - министр обороны Британии

НАТО продолжит поставки вооружений в Украину после российского вторжения. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставки идут по самым разным каналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы должны продолжать демонстрировать на деле нашу поддержку Украине", - сказал министр, прибыв на встречу НАТО.

По его словам, вооружения поставляются на фронт. "Мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям", - сообщил Уоллес.

НАТО собирается сообщить своему военному командованию о разработке планов новых способов сдерживания России после вторжения Москвы в Украину, включая дополнительные войска и системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

Министры также заслушают своего украинского коллегу Алексея Резникова, который, как ожидается, будет просить предоставить больше оружия из отдельных стран НАТО, поскольку российские атаки на украинские города продолжаются, а российские военные стремятся установить контроль над Киевом.

Хотя по меньшей мере 10 крупнейших союзников НАТО, в том числе США, Великобритания и Франция, перебросили дополнительные войска, корабли и боевые самолеты на его восточный фланг и привели в боевую готовность, альянс все еще должен подумать о том, как противостоять угрозе безопасности в Европе в среднесрочной перспективе.