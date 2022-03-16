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НАТО продовжить постачання озброєнь в Україну, - міністр оборони Британії

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Брюссель, Середа 16 березня 2022 10:16
НАТО продовжить постачання озброєнь в Україну, - міністр оборони Британії Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

НАТО продовжить поставки озброєнь в Україну після російського вторгнення. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що поставки йдуть по самих різних каналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні продовжувати демонструвати на ділі нашу підтримку Україні", - сказав міністр, прибувши на зустріч НАТО.

За його словами, озброєння поставляються на фронт. "Ми продовжимо поставляти його на Україну за різними напрямками", - повідомив Уоллес.

НАТО збирається повідомити своєму військовому командуванню про розробку планів нових способів стримування Росії після вторгнення Москви в Україну, включаючи додаткові війська і системи протиракетної оборони в Східній Європі.

Міністри також заслухають свого українського колегу Олексія Рєзнікова, який, як очікується, проситиме надати більше зброї з окремих країн НАТО, оскільки російські атаки на українські міста тривають, а російські військові прагнуть встановити контроль над Києвом.

Хоча щонайменше 10 найбільших союзників НАТО, у тому числі США, Велика Британія та Франція, перекинули додаткові війська, кораблі та бойові літаки на його східний фланг і привели в бойову готовність, альянс все ще повинен подумати про те, як протистояти загрозі нова ситуація з безпекою в Європі в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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