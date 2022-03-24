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НАТО продлило мандат Столтенберга еще на год

Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 24 марта, лидеры стран НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, до 30 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь Столтенберг поблагодарил глав стран Североатлантического Альянса.

"Для меня большая честь решение глав государств и правительств стран НАТО продлить срок моих полномочий в качестве Генерального секретаря до 30 сентября 2023 года. Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим за последнее поколение кризисом безопасности, мы едины, чтобы сохранить наш Союз сильным, а наших людей - в безопасности", - написал он в Twitter.

Напомним, в феврале Столтенберг был назначен новым главой Центрального банка Норвегии. СМИ называли вероятных кандидатов на пост генсека НАТО.

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НАТОЙенс Столтенберг