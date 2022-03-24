НАТО продовжило мандат Столтенберга ще на рік

У четвер, 24 березня, лідери країн НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга. Він перебуватиме на своїй посаді до 30 Вересня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО .

"Сьогодні союзники по НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік, до 30 Вересня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Столтенберг подякував глав країн Північноатлантичного альянсу.

"Для мене велика честь рішення глав держав і урядів країн НАТО продовжити термін моїх повноважень як генерального секретаря до 30 вересня 2023 року. Оскільки ми стикаємося з найбільшою за останнє покоління кризою безпеки, ми єдині, щоб зберегти наш Союз сильним, а наших людей - у безпеці", - написав він у Twitter.