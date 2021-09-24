НАТО призвало Косово и Сербию к мирным переговорам между собой
Альянс призывает Белград и Приштину к немедленной деэскалации. Страны должны начать мирные переговоры по Северному Косово.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представительницы НАТО Оаны Лунгеску.
"НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину проявлять сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу", - заявила представитель НАТО.
Лунгеску добавила, что силы альянса KFOR и в дальнейшем сохраняют мандат по обеспечению ответственности на территории Косово.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что ЕС также призвал Косово и Сербию к деэскалации конфликта между собой.
Также РБК-Украина писало о том, что войска Сербии перешли в режим повышенной боеготовности на границе с Косово.
В частности, РБК-Украина рассказывало о том, что Косово запретило пересекать границу автомобилям с сербскими номерами.