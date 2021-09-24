Фото: НАТО призвало Косово и Сербию к мирным переговорам между собой (Getty Images)

Альянс призывает Белград и Приштину к немедленной деэскалации. Страны должны начать мирные переговоры по Северному Косово.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представительницы НАТО Оаны Лунгеску.

"НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину проявлять сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу", - заявила представитель НАТО. Лунгеску добавила, что силы альянса KFOR и в дальнейшем сохраняют мандат по обеспечению ответственности на территории Косово.