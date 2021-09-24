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НАТО призвало Косово и Сербию к мирным переговорам между собой

Новина українською →
США , Пятница 24 сентября 2021 20:10
НАТО призвало Косово и Сербию к мирным переговорам между собой Фото: НАТО призвало Косово и Сербию к мирным переговорам между собой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Альянс призывает Белград и Приштину к немедленной деэскалации. Страны должны начать мирные переговоры по Северному Косово.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представительницы НАТО Оаны Лунгеску.

"НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину проявлять сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу", - заявила представитель НАТО.

Лунгеску добавила, что силы альянса KFOR и в дальнейшем сохраняют мандат по обеспечению ответственности на территории Косово.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что ЕС также призвал Косово и Сербию к деэскалации конфликта между собой.

Также РБК-Украина писало о том, что войска Сербии перешли в режим повышенной боеготовности на границе с Косово.

В частности, РБК-Украина рассказывало о том, что Косово запретило пересекать границу автомобилям с сербскими номерами.

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НАТО Сербия Косово
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