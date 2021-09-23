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Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность

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Сербия, Четверг 23 сентября 2021 19:51
Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность Фото: Небойша Стефанович, министр обороны Сербии (facebook.com nesa stefanovic)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что сербские войска на границе с Косово перешли в режим повышенной боеготовности. На границе между странами продолжаются протесты сербов, которые не удовлетворены запретом на въезд в Косово автомобилями с сербскими номерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "РТС".

По словам Стефановича, таким образом Сербия хочет послать четкий сигнал, что "погром сербского народа больше не повторится". Такое заявление он сделал во время посещения гарнизонов в приграничном городе Нови Пазар.

"Наша армия не провоцирует, но готова защитить людей, если произойдет что-то, что угрожает их жизни. Для меня важно видеть, что эти люди в настроении и готовы. Оборудование и техника, которые мы закупили, находятся в правильном состоянии в руках профессионалов", - сказал сербский министр.

Ситуация на границе между Косово и Сербией обострилась 19 сентября. Введение запрета на сербские номера власти Косово объяснили тем, что Сербия не пускает машины с косовскими номерными знаками. Поэтому это был зеркальный ответ.

Напомним, после этого на границе между Косово и Сербией вспыхнули протесты.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Косово и Сербию урегулировать конфликт.

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