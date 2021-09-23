Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что сербские войска на границе с Косово перешли в режим повышенной боеготовности. На границе между странами продолжаются протесты сербов, которые не удовлетворены запретом на въезд в Косово автомобилями с сербскими номерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "РТС" .

По словам Стефановича, таким образом Сербия хочет послать четкий сигнал, что "погром сербского народа больше не повторится". Такое заявление он сделал во время посещения гарнизонов в приграничном городе Нови Пазар.

"Наша армия не провоцирует, но готова защитить людей, если произойдет что-то, что угрожает их жизни. Для меня важно видеть, что эти люди в настроении и готовы. Оборудование и техника, которые мы закупили, находятся в правильном состоянии в руках профессионалов", - сказал сербский министр.

Ситуация на границе между Косово и Сербией обострилась 19 сентября. Введение запрета на сербские номера власти Косово объяснили тем, что Сербия не пускает машины с косовскими номерными знаками. Поэтому это был зеркальный ответ.