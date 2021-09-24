ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАТО закликало Косово та Сербію до мирних переговорів між собою

Новость на русском →
США , П'ятниця 24 вересня 2021 20:10
НАТО закликало Косово та Сербію до мирних переговорів між собою Фото: НАТО закликало Косово та Сербію до мирних переговорів між собою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Альянс закликає Белград та Приштину до негайної деескалації. Країни повинні розпочати мирні переговори щодо Північного Косова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представниці НАТО Оани Лунгеску.

"НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Ми закликаємо Белград і Пріштіну продемонструвати стриманість, уникати односторонніх дій і повернутися до діалогу", - заявила представниця НАТО.

Лунгеску додала, що сили альянсу KFOR й надалі зберігають мандат щодо забезпечення відповідальності на території Косово.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що ЄС також закликав Косово та Сербію до деескалації конфлікту між собою.

Також РБК-Україна писало про те, що війська Сербії перейшли у режим підвищеної боєготовності на кордоні з Косово.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що Косово заборонило перетинати кордон автомобілям з сербськими номерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сербия Косово
NEWS
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
DAILY
Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією