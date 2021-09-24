НАТО закликало Косово та Сербію до мирних переговорів між собою

Альянс закликає Белград та Приштину до негайної деескалації. Країни повинні розпочати мирні переговори щодо Північного Косова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представниці НАТО Оани Лунгеску.

Лунгеску додала, що сили альянсу KFOR й надалі зберігають мандат щодо забезпечення відповідальності на території Косово.

"НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Ми закликаємо Белград і Пріштіну продемонструвати стриманість, уникати односторонніх дій і повернутися до діалогу", - заявила представниця НАТО.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що ЄС також закликав Косово та Сербію до деескалації конфлікту між собою.

Також РБК-Україна писало про те, що війська Сербії перейшли у режим підвищеної боєготовності на кордоні з Косово.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що Косово заборонило перетинати кордон автомобілям з сербськими номерами.