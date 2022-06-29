НАТО пригласило Финляндию и Швецию в альянс

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении", - говорится в сообщении.

В Альянсе подчеркнули, что при вступлении в организацию крайне важно, чтобы законные интересы безопасности всех союзников были должным образом учтены.

"Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их безопаснее, НАТО - сильнее, а евроатлантическую зону - более безопасной", - говорится в сообщении.

Финляндия и Швеция станут полноценными членами альянса после того, как 30 стран-участников НАТО ратифицируют соглашение.

Что предшествовало

Финляндия и Швеция после многолетнего нейтралитета приняли решение стать членами НАТО. Поскольку власти стран посчитали, что полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило угрозы и риски для их национальной безопасности и в новых условиях лучший способ ее обеспечить - стать частью Североатлантического альянса.

Реакция Кремля

Россия назвала решение Стокгольма и Хельсинки ошибкой. С точки зрения Кремля, расширение военной инфраструктуры альянса - прямая угроза для страны и неизбежно повлечет ответную реакцию.

"Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - заявил президент РФ Владимир Путин.

Также в России начали угрожать Швеции и Финляндии ядерным оружием из-за их решения вступить в Североатлантический альянс.

Турция против вступления стран в НАТО

Власти Турции выступили против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Анкара потребует от Швеции и Финляндии прекратить поддерживать Рабочую партию Курдистана и движение Фетхуллаха Гюлена.

Еще одним требованием Турции к Финляндии и Швеции было отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в страну.

Однако после месяца переговоров турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в альянс. Страны подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция поддержит вступление стран на саммите в Мадриде.

Кроме того, согласно меморандуму, Анкара, Стокгольм и Хельсинки обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.