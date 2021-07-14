НАТО может применить коллективную защиту в случае кибертаки, - Блинкен

В своем выступлении на Всемирном саммите новых технологий глава Госдепартамента напомнил о согласии НАТО применять 5 статью устава Альянса - "нападение на одного - это нападение на всех".

"Это важны шаг в сдерживании этих атак и защите нашей национальной безопасности в кибернетическом веке", - отметил Блинкен.

По его словам, сегодня программы-вымогатели рассматриваются не только как проблема правоохранительных органов, но и как проблема национальной безопасности.

"Программы-вымогатели и другие киберпреступления затрагивают всех нас - наш бизнес, местные органы власти, нашу самую важную инфраструктуру - от электросетей до больниц", - напомнил он.