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НАТО може застосувати колективний захист у разі кібертаки, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кібератака на одну з країн НАТО може призвести до застосування 5 статті Альянсу про колективний захист. Це важливий крок у стримуванні хакерських нападів у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

У своєму виступі на Всесвітньому саміті нових технологій глава Держдепартаменту нагадав про згоду НАТО застосовувати 5 статтю статуту Альянсу - "напад на одного - це напад на всіх".

"Це важливий крок у стримуванні цих атак і захисті нашої національної безпеки в кібернетичному столітті", - зазначив Блінкен.

За його словами, сьогодні програми-вимагачі розглядаються не тільки як проблема правоохоронних органів, але і як проблема національної безпеки.

"Програми-вимагачі та інші кіберзлочини зачіпають всіх нас - наш бізнес, місцеві органи влади, нашу найважливішу інфраструктуру - від електромереж до лікарень", - нагадав він.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній. При цьому в Білому домі не можуть сказати, чи пов'язана з нею офіційна російська влада.

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НАТОСполучені Штати Америкикібератака