НАТО не представляет угрозы для России, - Шерман

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации. Представитель Госдепа призвала Москву деэскалировать ситуацию и продолжить участие в диалоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Венди Шерман .

"На сегодняшнем заседании страны НАТО заявили, что Альянс не ищет конфронтации и не представляет собой угрозы России", - сказала Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

По ее словам, сегодняшнее заседание Совета Россия-НАТО продолжалось около 4 часов. Оно закончилось тем, что Россию призвали дать ответ на предложения со стороны НАТО, Евросоюза и США - деэскалировать ситуацию, выбрать путь демократии, продолжить участие в честном и взаимном диалоге.