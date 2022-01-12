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НАТО не становить загрози для Росії, - Шерман

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що НАТО не становить загрози для Росії і не шукає конфронтації. Представник Держдепу закликала Москву деескалувати ситуацію і продовжити участь у діалозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венді Шерман.

"На сьогоднішньому засіданні країни НАТО заявили, що Альянс не шукає конфронтації і не становити собою загрози Росії", - сказала Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

За її словами, сьогоднішнє засідання Ради Росія-НАТО тривало близько 4 годин. Воно закінчилося тим, що Росію закликали дати відповідь на пропозиції з боку НАТО, Євросоюзу і США - деескалувати ситуацію, вибрати шлях демократії, продовжити участь у чесному і взаємному діалозі.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Учасники обговорили ситуацію на кордоні України, загрозу вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

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