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НАТО прагне співпраці з Південною Кореєю по Україні та оборонній промисловості

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні обговорить з Південною Кореєю шляхи налагодження практичної співпраці з питань України, кібербезпеки та нових технологій.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Йєнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Yonphar .

Він зазначив, що вже третій рік поспіль запрошує лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО, щоб розширити партнерство Альянсу у сфері безпеки з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

Генсек наголосив на важливості цієї співпраці в той час, коли Росія продовжує свою загарбницьку війну в Україні за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю.

"Іран і Північна Корея підживлюють війну Росії безпілотниками і снарядами. Китай підтримує військову економіку Росії і постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для війни Росії. - сказав Столтенберг.

На саміті, за його словами, Альянс розвиватиме практичну співпрацю в рамках «флагманських проектів» щодо України, кібербезпеки та нових технологій, а також обговорить співпрацю у сфері оборонної промисловості з Південною Кореєю.

"Флагманський проект частково стосується медичної освіти українських солдатів... Ми також вивчаємо, як можна розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні зроблять нові кроки щодо посилення протиповітряної оборони України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на майбутньому саміті Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Росією та Україною.

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