ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, - глава МЗС Німеччини

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 03:45
НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, - глава МЗС Німеччини Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

НАТО не закриватиме повітряний простір над Україною, бо відповідає за життя європейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра закордонних справ Німеччини Анналіни Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD.

За її словами, закриття повітряного простору означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією.

Нагадаємо, протягом останніх днів президент України Володимир Зеленський вимагає у країн Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів російських ракет і бомб перестало гинути мирне населення.

При цьому він звинуватив альянс у підтримці вбивства українців. За словами Зеленського, безпека українців і людей в цілому - є відповідальністю всіх політиків і західних партнерів.

Раніше обласні та міські ради, а також громадяни України по всій країні звернулися до глав європейських країн, США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати