У НАТО пояснили, що змусило Трампа різко "полюбити" Україну на саміті в Анкарі, - FT

Що сказав Трамп про Україну

Найнесподіванішим моментом саміту, за оцінкою FT, стали теплі слова президента США щодо України під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Це помітно контрастувало з вибуховою зустріччю лідерів у Білому домі в лютому 2025 року, коли Трамп звинуватив Зеленського в невдячності.

"Важко повірити, правда ж, від Овального кабінету дотепер... Я думаю, що у нас склалися дуже добрі стосунки", - заявив Трамп Зеленському в Анкарі.

Президент США також окремо висловився про перспективи України.

"Це буде початком... І знаєте, країна (Україна) має велике майбутнє", - додав він.

Ліцензія на Patriot

США нададуть Києву ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів класу "земля - повітря" Patriot. FT називає це "надзвичайно важливим новим захистом" на тлі посилення бомбардувань України з боку Росії.

Свою реакцію Трамп подав коротко.

"Це досить круто", - сказав президент США про рішення.

Заступниця директора програми "Росія та Євразія" у Chatham House Орися Луцевич пояснила значення цього кроку.

"З часом серйозна загроза балістичних ракет з боку Росії може бути нейтралізована, якщо Україні будуть надані ліцензії на ракети Patriot. Трамп може зробити цей крок, щоб змінити розрахунки Путіна про те, що він може нескінченно знищувати Україну, та змусити його зупинити війну. Саме доступ України до військового потенціалу США у великому масштабі насправді лякає Росію", - зазначила вона.

Чому Трамп змінив тон

Один із дипломатів НАТО пояснив зміну риторики Трампа у розмові з FT коротко.

"Це відносно просто. Трамп любить переможців. І Україна нещодавно почала перемагати", - сказав він.

За словами Луцевич, президентові США надали свіжу інформацію про хід війни.

"Трампа поінформували, що Україна зараз перехоплює ініціативу у війні. Йому здається, що Путін відмовився від вигідної угоди і тепер має проблеми через перевагу України в технології безпілотників середньої та великої дальності", - зазначила вона.

Що це означає для Путіна

Трамп заявив журналістам, що ввечері середи планує розмову з Володимиром Путіним. За його словами, умови російського лідера щодо припинення війни "змінюються".

"Я думаю, що вони, ймовірно, стають трохи кращими щодо деяких речей, які вам подобаються. Ми маємо великий тиск на президента Путіна. Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається... Я не думаю, що він у захваті від того, що відбувається", - сказав Трамп, звертаючись до Зеленського.

Реакція європейських лідерів

Чиновники, знайомі з обговореннями лідерів, повідомили FT, що Трамп "чітко" заявив про посилення підтримки США Україні та зважував додаткові кроки, щоб допомогти Києву на полі бою.

"Він був пристойним і серйозним у (кімнаті)", - сказав один з них.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів висловив задоволення настроєм лідерів.

"Я був дуже радий, що президент США Трамп сказав у своїй заключній промові, що 'у повітрі витає відчуття любові'", - зазначив Мерц.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер також підтримав оцінку Трампа щодо духу саміту, назвавши атмосферу єдності визначальною для всієї зустрічі.